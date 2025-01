Lotto fortunato sul territorio comasco, premiati due vincitori

Lotto fortunato sul territorio lariano: due vincite a Olgiate Comasco e a Lipomo.

Vincite in Lombardia

Come segnala Agipronews, in Lombardia l'ultima estrazione, giovedì 16 gennaio, ha portato vincite complessive per più di 42mila euro, distribuite in più zone della regione.

Colpi da 10mila euro a Olgiate Comasco e a Lipomo

A Olgiate Comasco un fortunato giocatore si è portato a casa 10.000 euro grazie all'Opzione Oro. A Lipomo, sempre restando sul territorio provinciale comasco, sono stati vinti 10.000 euro con un ambo. E ancora, ma spostandosi nella provincia di Varese: a Luino è stato centrato un premio di 22.583 euro grazie all'Opzione Oro.

Il totale dei premi distribuiti

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro, per un importo totale di 55,2 milioni di euro dall'inizio dell'anno.