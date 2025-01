Lotto: vinti 10mila euro a Lipomo. La giocata fortunata è stata fatta da una donna del paese al Bar Motel Cafè.

Lotto: la dea bendata arriva al Bar Motel Cafè

Nello specifico, l’estrazione di giovedì 16 gennaio ha regalato la vittoria di 10mila euro al Lotto con un ambo. La vincitrice ha già riscosso la somma, come spiegano i titolari del locale di via Provinciale: «E’ una nostra cliente abituale, che già in altre occasioni ha ottenuto vittorie importanti con le sue giocate - spiega Francesco Paa, titolare del bar - E’ già venuta a ritirare il bonifico e ci ha lasciato venti euro di mancia».

Quella di giovedì non è la vincita più alta registrata al bar Motel Cafè: nel luglio 2019 un fortunato giocatore si era aggiudicato ben 100mila euro. Quel che è certo è che la dea bendata è tornata a baciare un giocatore al locale lipomese.