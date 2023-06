Colpo di fortuna a Bulgarograsso dove un giocatore del Lotto ha vinto ben 15mila euro.

Lotto: vinti 15mila euro a Bulgarograsso

Nell'estrazione di ieri, martedì 6 giugno 2023, la Lombardia è risultata una regione davvero fortunata con vincite totali per 49mila euro. La più alta si è verificata a Bussero, in provincia di Milano, dove tre ambi e un terno sono valsi 22mila e 500 euro. Nella nostra provincia, invece, a Bulgarograsso un ambo ha portato nelle tasche di un giocatore 15mila euro. Infine, a Broni, in provincia di Pavia, sono stati vinti 11mila e 500 euro sulla ruota di Bari.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro, per un totale di 499 milioni da inizio anno.