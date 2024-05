Lotto, vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno

Lotto: vincita più alta in provincia di Cremona (62.750 euro), seguono i quasi 24.000 vinti a Erba, in provincia di Como, con la stessa combinazione risultata vincente a Lecco (11.750 euro).

Quasi 100.000 euro vinti con il Lotto

L’ultimo concorso del Lotto premia la Lombardia, dove sono stati vinti oltre 98 mila euro. La vincita più alta di giornata, come riporta Agipronews, arriva da Soncino, in provincia di Cremona, dove sono stati vinti 62.750 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Venezia, a cui si aggiungono i 23.750 euro vinti a Erba, in provincia di Como, con tre ambi e un terno, stessa combinazione che ha portato a un fortunato giocatore di Dervio, in provincia di Lecco, 11.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 438,7 milioni in questo 2024.

10eLotto: tris da oltre 29 mila euro in Lombardia

Tripletta in Lombardia con il 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 2 maggio, come riporta Agipronews, a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, è stato messo a segno un 7 Doppio Oro da 15 mila euro, seguito da un 7 Oro da 8 mila euro centrato a Tirano, in provincia di Sondrio, e dal 3 Oro da 6 mila euro indovinato a Milano. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,3 miliardi in tutto il 2024.