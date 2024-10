Lotto: vinti 32mila euro nel canturino

La Dea Bendata è passata per Cantù, grazie al gioco del Lotto.

Vinti 32mila euro giocando al Lotto

Festa grande a Cantù, in provincia di Como, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di giovedì 10 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 32.608,70 euro in seguito al Simbolotto sulla ruota di Roma. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro, per un totale di 994 milioni da inizio anno.

Vincite anche a Sesto San Giovanni

Doppia vincita a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, grazie al 10eLotto. Nel concorso di giovedì 10 ottobre, come riporta Agipronews, si segnalano due vincite da 14mila euro ciascuna, arrivate in seguito a un “2 Oro” in un'estrazione frequente. Vinti anche 8mila euro a Milano. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2,9 miliardi da inizio anno.