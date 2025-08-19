fortunato giocatore

Nella giocata di ieri, lunedì 18 agosto

Lotto: vinti 7.000 euro a Lurago d'Erba.

Giocata fortunata a Lurago d'Erba

Nel concorso di lunedì 18 agosto 2025, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha vinto 7.625 euro con il Lotto, centrando un terno. La giocata è stata fatta in un bar di piazza San Rocco.

Nella stessa giocata, la vincita più alta è avvenuta in provincia di Bergamo, a Mozzo, con sei ambi, quattro terni e una quaterna dal valore totale di 50.950 euro in via Lecco. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 825,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.

La dea bendata è arrivata anche a Sondrio: la vincita più alta è stata registrata nel 10eLotto, con un 9 Oro da 50mila euro in via Aldo Moro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,5 miliardi da inizio anno.