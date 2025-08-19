fortunato giocatore

Lotto: vinti 7.000 euro a Lurago d'Erba

Nella giocata di ieri, lunedì 18 agosto

Lotto: vinti 7.000 euro a Lurago d'Erba
Lurago d'Erba
Pubblicato:

Lotto: vinti 7.000 euro a Lurago d'Erba.

Giocata fortunata a Lurago d'Erba

Nel concorso di lunedì 18 agosto 2025, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha vinto 7.625 euro con il Lotto, centrando un terno. La giocata è stata fatta in un bar di piazza San Rocco.

Nella stessa giocata, la vincita più alta è avvenuta in provincia di Bergamo, a Mozzo, con sei ambi, quattro terni e una quaterna dal valore totale di 50.950 euro in via Lecco. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 825,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.

 La dea bendata è arrivata anche a Sondrio: la vincita più alta è stata registrata nel 10eLotto, con un 9 Oro da 50mila euro in via Aldo Moro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,5 miliardi da inizio anno.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151