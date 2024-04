Lotto, vinti più di 20.000 euro a Olgiate Comasco

Lotto e vittorie: tre colpi andati a segno nel week-end. In provincia di Como, Monza e Brianza e Milano.

Festa grande a Olgiate Comasco

Festa grande a Olgiate Comasco, in provincia di Como. Nell'estrazione di sabato 13 aprile vinti 20.250 euro in seguito al terno 9-56-81 sulla ruota di Venezia. Da segnalare anche una vincita da 13.950 euro a Busnago, in provincia di Monza e Brianza, e una da 9.250 euro a Milano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito sei milioni di euro, per un totale di 382 milioni da inizio anno.