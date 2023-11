Lotto: vinti quasi 14mila euro sulla ruota di Palermo

Estrazione da ricordare quella del Lotto e 10eLotto di giovedì 23 novembre per i giocatori lombardi. Nella regione sono infatti state centrate tre vincite tra le province di Milano e Como.

La vincita nel Comasco

Al Lotto, proprio a Como a Olgiate Comasco, bel colpo da 13.875 euro sulla ruota di Palermo: decisiva una quaterna a fronte dei numeri giocati 56, 66, 74, 84 e 86.

A Milano 26mila euro

Milano colpisce invece al 10eLotto. Come riferisce Agimeg, in provincia a Sesto San Giovanni, vincita da 20.000 euro con otto numeri indovinati su nove in modalità frequente. A Milano città invece 6.000 euro con sei numeri su sei in modalità frequente.