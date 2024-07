Luca Spreafico, diacono barnabita, accolto dai ragazzi dell'oratorio

Ha ricevuto l'ordinazione diaconale lo scorso 29 giugno

Una visita alla struttura in cui ha trascorso la giovinezza

L'eupiliese Luca Spreafico ha fatto visita ai ragazzi dell'oratorio estivo. Mercoledì il novello diacono barnabita è stato accolto dai giovani che per cinque settimane hanno preso parte alle attività di "Via vai" e con loro ha effettuato la preghiera iniziale. A dargli il benvenuto il parroco, padre Giovanni Giovenzana. Proprio all'oratorio di via Scheibler, Luca è cresciuto fin da piccolo, partecipando da sempre alle iniziative della parrocchia.

Un cammino iniziato nel 2015 e quasi al termine

Il novello diacono ha iniziato il periodo di postulantato nel 2015 a Monza, dove è rimasto per tre anni. Ha invece poi trascorso l'anno di noviziato in Cile, per poi fare ritorno in Italia: a Roma ha rinnovato ogni anno per tre anni i voti. Lo scorso 18 febbraio, a Milano, Luca ha fatto la professione perpetua dai Barnabiti. Dopo il diaconato, la cui ordinazione è avvenuta il 29 giugno, sarà ordinato sacerdote tra circa sei mesi. Attualmente è a Lodi, dove è stato destinato a seguito della professione perpetua e dove ha il compito di padre spirituale degli studenti del collegio dei Barnabiti.