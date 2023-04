Dopo il successo della prima edizione, oltre 21 mila presenze al recente appuntamento di ottobre, la seconda edizione di Como Fun, organizzata da Hidden Door s.r.l., ieri e domani, domenica 23 aprile 2023, al quartiere fieristico di LarioFiere.

Luca Ward ospite speciale a Como Fun

Nel pomeriggio ospite speciale l'attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e conduttore radiofonico italiano, Luca Ward (nel video). Il mondo delle voci è stato debitamente rappresentato da vere e proprie star del doppiaggio oltre a Ward, l’inconfondibile voce di Russell Crowe, Christian Iansante e David Chevalier - rispettivamente Rick e Morty nella famosissima serie Rick & Morty - Alex Polidori, la magica voce di Tom Holland in tutti i film di Spiderman della Marvel, e poi ancora Claudio Moneta e Mosè Singh, che tra i tanti ruoli di successo hanno prestato la voce a Goku di DragonBall e Zen'itsu Agatsuma in Demon Slayer.

"Un successo consolidato"

Tantissime le persone presenti all'evento di Lariofiere che si può già definire un successo. Nelle parole di Fabio Dadati, presidente di LarioFiere, tutta la soddisfazione per il successo ottenuto dalla manifestazione: "Il percorso intrapreso conferma il centro espositivo e congressuale oltre che punto di riferimento per le aziende del territorio, anche come luogo di aggregazione per giovani e famiglie". "Como Fun ha rinnovato e consolidato il successo della prima edizione", dichiara l’amministratore della società organizzatrice Hidden Door s.r.l., Lucio Campani. "Alla luce della straordinaria risposta del pubblico, confermiamo la volontà di rendere la manifestazione un appuntamento semestrale sul territorio lariano, al fine di soddisfare i visitatori con un prodotto di qualità sempre maggiore: siamo già da oggi al lavoro per l’edizione d’autunno, che si svolgerà il 14 e 15 ottobre".