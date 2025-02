Lucia, in Tv con Antonella Clerici

Una volontaria e trent’anni spesi a servizio della piccola parrocchia oltronese. Poi, due amiche del cuore, la complicità di un marito, la trasmissione di Rai 1 "E’ sempre mezzogiorno" e una grande ammirazione per il pasticcere Sal De Riso. Da Oltrona di San Mamette a finire in Tv con Antonella Clerici il passo è breve.

In Tv con Antonella Clerici

Di certo, Lucia Schiavello, 72 anni compiuti sabato 8 febbraio, non si sarebbe mai aspettata una sorpresa del genere per il suo compleanno. Eppure, giovedì 6 febbraio un sogno si è trasformato in realtà. Per l’esattezza quando Alfio Bottaro, l’Alfio della trasmissione condotta da Antonella Clerici, si è palesato, troupe al seguito e torta in mano, all’oratorio di Oltrona di San Mamette. Lì dove Lucia era stata condotta, con la scusa di assistere alla presentazione di un nuovo e miracoloso detersivo.

"E’ stata una grande emozione - racconta la festeggiata - Le mie amiche Maddalena e Mariarosa, anche loro volontarie parrocchiali, hanno scritto alla trasmissione a mia insaputa nel mese di dicembre: me lo hanno raccontato poi".

Anche perché Lucia, proprio quel giovedì è stata trascinata fuori di casa, prima in un ristorante e poi accompagnata in oratorio, per evitare che assistesse alla trasmissione con l’annuncio della sua sorpresa (la consegna effettiva della torta verrà mandata in onda il 27 febbraio).

Grande fan di Sal De Riso

"Sono una grande fan di Sal De Riso, oltre che della trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”. Ho conosciuto Sal De Riso nel 2014: quell’anno, per farmi una sorpresa, mio marito Giorgio mi ha regalato un corso con lui e siamo stati a Vico Equense. Giovedì, in ogni caso, la troupe è arrivata nel primo pomeriggio e ha girato alcune scene al santuario di San Mamette insieme alle due mie amiche". Lucia, nel frattempo, è stata accompagnata nel salone dell’oratorio.

Lo zampino del marito

"Ho cercato di tenere nascosta la sorpresa inventandomi la presentazione di un nuovo detersivo, lo avrebbe dovuto presentare un certo signor Cerutti - interviene il marito Piergiorgio Corti - Tra le altre cose mi sono anche inventato lo slogan: “Velox e via, nuovo metodo di pulizia”. Non sapevamo più che pesci pigliare per convincerla". Da incorniciare la sorpresa. "Ero girata e stavo parlando con altre volontarie quando ho sentito: “Dov’è Lucia? Dov’è Lucia?”. Quando mi sono voltata c’era Alfio. Allora ho capito". Da lì, tre ore di riprese con diversi take. «Ci hanno fatto fare dei piccoli sketch, siamo state filmate davvero tante volte. Sono arrivati con le telecamere verso le 16.30 e abbiamo finito dopo le 19".

Volontaria per la parrocchia

Insomma, 72 anni da incorniciare e un ottimo modo per valorizzare il gruppo di volontariato parrocchiale. "Aiuto da una trentina di anni insieme una decina di donne. Cerchiamo di dare la nostra disponibilità in caso di bisogno anche durante le feste patronali".