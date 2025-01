L'ufficio postale riapre al pubblico dopo il raid dei ladri

L’ufficio postale di Tavernerio riapre al pubblico dopo quasi dieci mesi. Sono stati pressoché completati i lavori di ristrutturazione della sede postale di via Provinciale, all’ingresso del paese, a seguito del raid dei malviventi dello scorso 13 aprile.

L'ufficio postale riapre dopo quasi dieci mesi

In particolare, una banda di malviventi fece saltare il Postamat dell’ufficio postale scappando con un bottino di circa 50mila euro. Nella stessa notte i ladri avevano colpito anche l’ufficio postale di Arosio: i due colpi, avvenuti in maniera pressoché analoga e a circa un quarto d’ora di distanza, sarebbero stati messi in atto dagli stessi malviventi.

Da allora l’ufficio postale era stato chiuso al pubblico e dichiarato inagibile per la necessità di eseguire importanti lavori di ristrutturazione, che hanno preso il via a luglio. La riapertura delle Poste era stata inizialmente prevista in autunno, successivamente calendarizzata per il 16 dicembre, ma alcuni ritardi nel cantiere e nel reperimento di materiali per i lavori hanno fatto slittare la data.

«L’ufficio postale di Tavernerio riaprirà al pubblico la prossima settimana: la data era stata fissata per il 16 dicembre ma alcuni ritardi hanno fatto slittare il termine dei lavori - fanno sapere dall’ufficio stampa di Poste Italiane - Con tutta probabilità la sede tornerà a essere attiva per gli utenti da giovedì».