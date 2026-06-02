L’ultimo appuntamento di OlgiateCult tra enologia e solidarietà

Ultimo appuntamento del festival della cultura OlgiateCult: venerdì 5 giugno degustazione e solidarietà al Medioevo di Olgiate Comasco.
Il festival della cultura
La rassegna di incontri, organizzata dal circolo culturale Dialogo e con l’infaticabile impegno del segretario Roberto Crimeni, offre la tradizionale conclusione con una serata enologica.
L’Umbria e i vini di Cantina Dionigi
Ospite della serata, il giornalista Rocco Lettieri: sarà lui a raccontare una carrellata di vini umbri di Cantina Dionigi. Ospite anche Anna Valli, presidente dell’Unione Svizzera Sommelier Enocultori.
Ingresso con offerta libera a sostegno delle missioni umanitarie di Frontiere di Pace
In degustazione sei vini. L’iniziativa del circolo culturale Dialogo rinnova l’abbinamento a tinte solidali. Ingresso con offerta libera a sostegno delle missioni umanitarie del gruppo Frontiere di Pace di Villa Guardia, attivo in Ucraina, in Libano e con forniture di acqua nella Striscia di Gaza.