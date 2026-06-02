L’iniziativa

L’ultimo appuntamento di OlgiateCult tra enologia e solidarietà

Venerdì 5 giugno serata con degustazione di vini umbri e sostegno a Frontiere di Pace.

L’ultimo appuntamento di OlgiateCult tra enologia e solidarietà

Olgiate Comasco · 02/06/2026 alle 15:00

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Ultimo appuntamento del festival della cultura OlgiateCult: venerdì 5 giugno degustazione e solidarietà al Medioevo di Olgiate Comasco.

Il festival della cultura

La rassegna di incontri, organizzata dal circolo culturale Dialogo e con l’infaticabile impegno del segretario Roberto Crimeni, offre la tradizionale conclusione con una serata enologica.

L’Umbria e i vini di Cantina Dionigi

Ospite della serata, il giornalista Rocco Lettieri: sarà lui a raccontare una carrellata di vini umbri di Cantina Dionigi. Ospite anche Anna Valli, presidente dell’Unione Svizzera Sommelier Enocultori.

Ingresso con offerta libera a sostegno delle missioni umanitarie di Frontiere di Pace

In degustazione sei vini. L’iniziativa del circolo culturale Dialogo rinnova l’abbinamento a tinte solidali. Ingresso con offerta libera a sostegno delle missioni umanitarie del gruppo Frontiere di Pace di Villa Guardia, attivo in Ucraina, in Libano e con forniture di acqua nella Striscia di Gaza.

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