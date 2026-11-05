Luminarie natalizie: il Comune affida l’installazione

L’’Amministrazione comunale di Olgiate Comasco conferma la volontà di garantire, nel periodo natalizio, l’illuminazione con luminarie da allestire nelle principali vie cittadine.
Via libera alle luminarie
Per il prossimo periodo natalizio la tipologia delle luminarie sarà composta da fili caratterizzati da stelle bicolore. Prevista anche la posa elementi di raccordo sui pali della luce, dove non è possibile posare l’attraversamento stradale.
L’impegno economico
Per allestire le luminarie è stata prevista una spesa massima di 8.100 euro (più Iva al 22%) per anno, pari a 16.200 euro (più Iva al 22%) per la fornitura a noleggio e la posa degli elementi decorativi luminosi.
L’affidamento del servizio
Tramite apposita determina, il Comune ha affidato il servizio di fornitura e posa in opera di luminarie natalizie, per il Natale 2026, all’operatore economico Kevin Zavatta. Indicativamente, la determina firmata dalla responsabile dell’Area biblioteca, tine in considerazione il periodo dal 16 novembre 2026 al 12 gennaio 2027.