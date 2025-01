Luminarie natalizie spente (ancora) in ritardo, la minoranza contesta lo spreco

Luminarie natalizie spente con una settimana di ritardo a Olgiate Comasco: la minoranza contesta una volta di più disattenzione.

Il problema

Fino a lunedì sera 13 gennaio i fili di stelle che hanno addobbato le strade del centro cittadino sono rimasti in funzione, a una settimana di distanza dall'ultima festività. E ancora una volta, come già accaduto in passato, c'è chi ha fatto notare il ritardo con cui le luminarie sono state spente. "Ogni anno c'è la polemica che la corrente elettrica costa troppo - spiega Daniela Cammarata, consigliere comunale alla guida del Gruppo misto - e poi le luminarie restano accese tutta la notte e pure per giorni dopo l'Epifania".

Lo spreco contestato dalla minoranza

Cammarata lo dice con garbo ma chiede la necessaria attenzione a evitare problemi evitabilissimi. "Va gestita questa cosa - continua la capogruppo all'opposizione - Ogni anno è così, sono soldi sprecati".

L'intervento del sindaco

Il primo cittadino Simone Moretti conferma ma chiede anche tolleranza. "E' vero, siamo andati un po' lunghi con lo spegnimento, effettuato martedì 14 gennaio. Però ricordo anche che la pista da pattinaggio, una delle attrazioni del programma del Bianco Natale olgiatese, resterà attiva fino al 19 gennaio, quindi anche nel prossimo week-end. La chiusura del programma sarà quindi domenica".