A 14 anni di distanza dal suo spegnimento, il semaforo lungo via Varesina a Lurate Caccivio torna a far parlare di sé: code interminabili, proteste e pure un’interrogazione consiliare.

Lunghe code a Lurate per il semaforo in Varesina: "Abbiamo ritarato i tempi"

Avrebbe dovuto garantire sicurezza per i pedoni e, nel contempo, regolamentare il traffico ma mercoledì, in seguito alla riaccensione dell’impianto, qualcosa non ha funzionato come previsto. Verso le 17.30 la strada statale era letteralmente paralizzata, con una lunga fila di auto, in entrambi i sensi di marcia, dal Tigros fino a quasi alla rotatoria all’altezza di via XXV Aprile.

All’origine del problema l’errata sincronizzazione - leggasi, tempi semaforici da ritarare - tra le lanterne all’incrocio di via Volta e quelle posizionate all’imbocco di via Unione. "Innanzitutto, chiedo scusa per i disagi - esordisce l’assessore Enrico Clerici - Ammetto che non è stata una buona trovata azionarlo a pochi giorni del Natale ma era anche necessario garantire sicurezza, visto che non era più attiva la chiamata pedonale". E il giorno dopo sono stati ritarati i tempi del semaforo.

