“Lungo il fronte” della guerra nell’ex Jugoslavia

Una serata a Lurate Caccivio per ascoltare, ricordare, riflettere sul conflitto della guerra nell’ex Jugoslavia.

L’incontro

Giovedì 13 novembre, alle 20.45 nella biblioteca comunale dello Spazio Volta3, Sergio Pilu presenterà il suo libro “Lungo il fronte – Viaggio accidentato nella Jugoslavia scomparsa”. Il tema della serata, “La guerra infinita”, aiuterà a riflettere su quanto accaduto nel terribile conflitto balcanico e sull’attualità mondiale di guerre che non trovano una fine.

Gli organizzatori

L’incontro è organizzato da Interragire, Frontiere di Pace, Comune di Lurate Caccivio e Spazio Volta3. È consigliata la prenotazione tramite il Qr code sulla locandina.

Finalità solidale

Durante la serata sarà possibile acquistare il libro scritto da Sergio Pilu. Un’opportunità abbinata a una finalità solidale: parte del ricavato, infatti, verrà devoluta a sostegno delle missioni umanitarie del gruppo di volontari Frontiere di Pace in Ucraina, in Libano e per la popolazione della Striscia di Gaza.