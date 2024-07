Lupi e umani a Sormano: "una convivenza possibile". Se ne parla venerdì

"Lupi e umani: una convivenza possibile". E' questo il titolo della conferenza che si terrà il prossimo venerdì, 5 luglio, a Sormano.

Lupi e umani, un tema caldo

Un tema su cui si è più volte dibattuto, quello della presenza dei lupi sempre più vicini ai centri abitati e a minacciare gli animali da allevamento, anche in seguito alle diverse segnalazioni pervenute in diverse parti del territorio comasco.

Venerdì sera, alle 21, in piazza Panzeri saranno due giovani esperti a intervenire sulla questione: Gabriele Volpe e Marta Elmi (entrambi laureati in Scienze filosofiche). In particolare, Gabriele Volpe è Dottore in filosofia con curriculum in “filosofia culture e società” ed è impegnato nella ricerca sulla coabitazione tra fauna selvatica e società umane. Marta Elmi, invece, è Dottoressa in filosofia con curriculum in “Critica del contemporaneo” e avrà il ruolo di mediatrice della serata.

L'intento dei due relatori sarà quello di fornire una narrazione storica, culturale e ambientale della coabitazione tra predatore ed essere umano in vista delle attuali sfide lanciate dalla convivenza.

In caso di maltempo l'evento si terrà all'interno dell'asilo di Sormano (in piazza Panzeri).