Lurago d'Erba: il paese avrà un nuovo punto prelievi

Dopo alcuni mesi di chiusura, il paese avrà nuovamente il suo centro prelievi. Il servizio è stato riattivato grazie all'unione di intenti e alla stretta collaborazione nata tra Amministrazione comunale, la Sos Lurago D'Erba Odv e l’ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba.

Il punto prelievi, precedentemente in gestione a Synlab, aveva chiuso lo scorso 20 febbraio a causa del calo dell’utenza. Ma l’associazione ha reso noto nei giorni scorsi che il servizio riprenderà a partire dal 19 settembre, nella palazzina di proprietà comunale in via Santo Stefano 1.

«Avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli Enti competenti, martedì 19 settembre l'Amministrazione comunale riaprirà il centro prelievi presso la palazzina di via Santo Stefano 1 - fanno sapere dalla Sos - E' un servizio che l'Amministrazione ritiene molto importante per tutta la cittadinanza e in particolare per le fasce più fragili della popolazione".

Il ruolo dell'Sos di Lurago

Sos Lurago d'Erba si occuperà di raccogliere le prenotazioni telefoniche, programmare i servizi a domicilio e gestire l'accettazione degli utenti durante gli orari di apertura.

"Per noi questo è un ulteriore passo verso l'ampliamento del ventaglio dei servizi offerti - commenta il presidente Guido Villa..."

