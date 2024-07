Lurago dice addio alla docente Maria Luisa Inzaghi. Aveva 85 anni

Lutto a Lurago d'Erba: nella giornata di ieri, martedì 16 luglio, si è spenta a 85 anni la professoressa Maria Luisa Inzaghi.

La storica docente aveva insegnato disegno tecnico alle scuole medie e ora viene ricordata con affetto da tantissimi ex alunni.

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale

Il Comune di Lurago ha pubblicato un messaggio di cordoglio sulla propria pagina Facebook, rivolto in particolare alla nipote Maria Grazia (assessore comunale).

"Intere generazioni di studenti hanno appreso grazie a lei i rudimenti del disegno tecnico di cui è stata insegnante seria e appassionata per lunghissimi anni - hanno scritto - Ci uniamo al dolore dei familiari e, in particolare, della nipote Maria Grazia, assessore alla pubblica istruzione, che ha ereditato dalla zia la passione per l'insegnamento".

Maria Luisa Inzaghi viene definita un'insegnante "attenta e precisa nel lavoro con i ragazzi della scuola media", ma non solo. La donna si è infatti sempre messa a disposizione del paese per le attività di volontariato, con modi gentili e concilianti verso chiunque incontrasse.

Nel 2021 l’Amministrazione comunale luraghese, insieme all’associazione Famiglie in Tandem, aveva voluto ringraziare ufficialmente la storica insegnante proprio per il suo impegno come volontaria in aiuto della comunità, dopo aver lasciato la cattedra per godersi la meritata pensione.