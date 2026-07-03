“Lurate Caccivio Fun”, si va a caccia di Pokemon

Pokemon che passione. Bambini, ragazzi e adulti… videogiochi, carte collezionabili e cartoni animati hanno saputo, negli anni, fidelizzare un vero e proprio esercito di appassionati. Ed è anche per questo che l’Associazione Genitori Associati di Lurate Caccivio, con la collaborazione di Divertimondo e il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha deciso di organizzare un intero pomeriggio dedicato ai mostriciattoli tanto amati.

Evento a tema Pokemon imperdibile

L’appuntamento da segnare in agenda, cui sarà impossibile mancare, in occasione dei 30 anni di Pokemon, è quello programmato per domenica 5 luglio. Dalle 15 alle 23, quindi, tutti nell’area mercato per una serie di attività a tema e non solo. Ci sarà il cosplay contest, con premiazione del vincitore, a cura di Shin Crazy Comics. Presente anche Crazy Comics and Games di Varese, Manga Lab e tanti giochi. Non mancheranno nemmeno gli spettacoli e la musica live. Per i palati più raffinati ci penserà il ristorante “Giardini D’Oro” con dell’ottima cucina giapponese tradizionale. Con la partecipazione della gelateria “Il Bacio”.