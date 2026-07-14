Lurate Caccivio e Fusine, amicizia senza fine

Si consolida l’amicizia tra Lurate Caccivio e Fusine.

Domenica di festa a Fusine

Una domenica di festa, quella del 12 luglio, per onorare la Madonna delle Valli e la Madonna del Carmelo. Una delegazione di Lurate Caccivio, sindaca Serena Arrighi in testa, si è recata a Fusine per partecipare alla celebrazione. Insieme agli amministratori anche gli Alpini. “Ci sono legami che non nascono da una firma, ma dalla solidarietà – esordisce la prima cittadina – E proprio per questo resistono al tempo. Abbiamo vissuto una splendida giornata a Fusine insieme agli Alpini di Lurate Caccivio, agli amministratori, ai rappresentanti del Comitato Gemellaggi, del Consiglio comunale dei ragazzi e della Consulta giovani. Una giornata fatta di amicizia e condivisione, che ha confermato quanto questo gemellaggio sia una parte preziosa della storia della nostra comunità. Grazie alla carissima Monica Taschetti, sindaca di Fusine e a tutti coloro che, con il loro impegno e la loro presenza, tramandano la memoria”.