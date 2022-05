Lurate, inaugurato il centro sportivo rinnovato, il sindaco: "Sono emozionata, era il mio sogno"

Campo di calcio coperto a 5, beach volley, area dedicata alla pallavolo e al basket, parco giochi per i bimbi, spogliatoi rinnovati e campo sintetico a 11: il nuovo centro sportivo di via Leonardo da Vinci si presenta.

Lurate, inaugurato il centro sportivo rinnovato

Itala e Amministrazione comunale insieme per creare una vera e propria cittadella dello sport: oggi, sabato 28 maggio, alle 14, saluto del primo cittadino e di Egidio Maffia, presidente dell’Itala. Successivamente, intervento delle autorità e di personaggi sportivi, taglio del nastro e benedizione.

A seguire, calcio di inizio di un triangolare con Ac Milan, Eracle e Itala. La festa è stata organizzata per il taglio del nastro, al termine dei lavori di riqualificazione che hanno visto la storica società calcistica investire qualcosa come 440.000 euro (150.000 pagati grazie a un contributo di Regione Lombardia). Di contro, l’Amministrazione ha messo sul piatto interventi per un importo complessivo di 630.000 euro.

LE IMMAGINI DELL'INAUGURAZIONE

"Sono molto emozionata perché questo era il mio sogno. In questi campi sono cresciuti i nostri figli, da anni gli allenatori chiedevano un campo coperto e uno sintetico. Io sono una accanita tifosa e amante del calcio, vedo i fuorigioco ben prima dell'arbitro - scherza il sindaco Anna Gargano - per questo ho voluto valorizzare questo centro sportivo. AI volontari dobbiamo dire grazie, oggi ancor di più serve vedere i bambini in fila per giocare".

"L'altra sera sono arrivato qui e pensavo di aver sbagliato campo a vedere tutta questa bellezza - ha detto Egidio Maffia, presidente dell'Italia - Ribadisco quello che ha detto il sindaco, grazie a tutti i volontari per quanto fanno".

LA VISITA AL CENTRO SPORTIVO RINNOVATO

"Dove c'è connubio tra istituzioni e volontariato, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e in questo territorio la storia si ripete - ha commentato il Prefetto Andrea Polichetti - Sapete qual è uno dei problemi più grandi del nostro Paese? La crescita zero. Creare le condizioni per poter restare sul proprio territorio, creare le condizioni per mettere su famiglia e superare questo problema, credo sia un ottimo investimento".

"Regione Lombardia ha dato il suo contributo che è quanto mai ben speso perché investire sugli impianti sportivi significa investire sui pi piccoli perché sui campi si impara a stare in comunità, a vincere ma anche a perdere che è importante" ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi". Gli ha fatto eco il consigliere regionale Angelo Orsenigo: "Investire sullo sport è importante perché lo sport ha tre caratteristiche: è salute, è inclusione ma soprattutto è prevenzione. E' il miglior investimento in ambito sociale".

Terminati i discorsi di rito, benedizione, taglio del nastro e via a giocare a pallone. Il calcio di inizio è stato del sindaco Gargano che però ha sbagliato un gol a porta vuota.

IL VIDEO