L’Urologia di Asst Lariana eccelle: ottenuto il riconoscimento per la cura dell’ipertrofia prostatica benigna

L’Urologia di Asst Lariana, diretta dal dottor Giorgio Bozzini, ha ottenuto la certificazione EUSP (European Urological Scholarship Program) Host Center nel campo della cura dell’ipertrofia prostatica benigna (BPH).

Il riconoscimento viene rilasciato dall’associazione europea di urologia (EAU) e dall’European Board of Urology (EBU) che hanno sviluppato il programma EUSP Host Center Certification proprio per assicurare uno scambio di conoscenze ottimale tra i professionisti e gli studiosi, definendo gli standard per la parità di cure urologiche in Europa. Il reparto ha già ottenuto dalla stessa associazione la certificazione di Host Center per la calcolosi renale.

Il commento di Bozzini