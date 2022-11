L’Urologia di Asst Lariana premiata al Congresso della Società Internazionale

L’Urologia di Asst Lariana è stata premiata al Congresso della Società Internazionale di Urologia che si è svolto nei giorni scorsi a Montreal, in Canada.

Il riconoscimento è stato assegnato per il miglior lavoro scientifico nell’ambito del trattamento mini-invasivo della calcolosi. Lo studio è stato presentato dal dottor Andrea Pacchetti, urologo che lavora nell’équipe dell’ospedale Sant’Anna diretta dal dottor Giorgio Bozzini. Il medico ha illustrato le innovazioni in ambito clinico derivanti dalla miniaturizzazione degli strumenti e quelle in ambito chirurgico legate all'utilizzo del laser.