Lutto a Lurate Caccivio, addio all'ex vicesindaco Giampaolo Strada.

Strada, malato da un paio di anni, è venuto a mancare nella mattina di oggi, mercoledì 19 marzo. Per gran parte della sua vita impegnato in politica e nel mondo dell'associazionismo, è stato tra i fondatori del "Lions Club Olgiate Comasco" e della cooperativa "L'Ancora". Sempre per "L'Ancora" ha ricoperto il ruolo di vicepresidente per trent'anni.

Un grande appassionato di montagna

Strada lascia la moglie Pinuccia, con la quale è stato sposato per più di 60 anni, e le figlie Isabella, Mara e Luisa. Grande appassionato di montagna, è sempre rimasto legato ai Piani di Artavaggio, luogo del cuore dove si recava con l'amato nonno Giovanni. Ha svolto il ruolo di assessore con i sindaci Danilo Baldissera e Giuseppe Fogliani. Inoltre, è stato vicesindaco dal 2009 al 2014 nella Giunta di Rocco Palamara.

I funerali si terranno venerdì, alle 11, in chiesa a Caccivio.