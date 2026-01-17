Lutto a Oltrona di San Mamette: addio a don Lino Galli

Lutto a Oltrona di San Mamette, è venuto a mancare don Lino Galli, figura storica e amatissima dalla comunità.

Lutto a Oltrona

Ottantasette anni di professione religiosa, 76 di sacerdozio, don Lino si è spento nella giornata di ieri, venerdì 16 gennaio, a 102 anni. A darne l’annuncio è stata la comunità salesiana di Sesto, oltre ai familiari. Originario di Oltrona, nacque il 14 febbraio 1923 e fu insegnante di lettere all’istituto salesiano. Nonostante la lontananza dal suo paese natio, non dimenticò mai le sue origini.

Il ricordo

“Non ha mai dimenticato il suo paese – fanno sapere dalla parrocchia – Era molto devoto alla Madonna Addolorata di Oltrona e partecipava sempre alla festa del 15 settembre, ogni anno. Fino a quando ho potuto, inoltre, tornava a casa a trovare i parenti. Non mancava nemmeno di salire verso il santuario, adagio adagio, con la corona del Rosario in mano. Si fermava alla cappellina lungo la strada, quella dedicata a Maria Ausiliatrice. Era molto legato a quella cappellina perché era stata realizzata in occasione della sua prima messa”.

I funerali

Le esequie si svolgeranno lunedì 19 gennaio alle 14 nella chiesa parrocchiale di Sesto San Giovanni. La salma sarà poi trasportata al cimitero di Oltrona di San Mamette per la tumulazione nella cappella dei sacerdoti. Il rosario, invece, verrà celebrato domenica 18 gennaio, alle 20.30, sempre nella chiesa parrocchiale di Sesto San Giovanni. La salma riposa nella casa di riposo San Giuseppe a Castano Primo