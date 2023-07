Lutto a Suello: addio a Zaren, ex vigile e messo

Una vita spesa per la comunità.

E' stato una figura di riferimento per i cittadini

Suello ha perso la persona che per anni è stato vigile, stradino, messo e autista di scuolabus. Lazzaro Castelnuovo, 79 anni, era conosciuto da tutti come Zaren. O meglio, Zaren dal Cai, con l'appellativo della famiglia di origine. Un uomo dunque conosciuto e che sempre si è speso per la comunità. Instancabile e sempre disponibile.

Ieri i funerali nella parrocchiale

Si sono svolti ieri, giovedì 13 luglio, i funerali di Castelnuovo. Gremita la chiesa dei Santi Biagio, Quirico e Giuditta: in tanti hanno voluto salutare per l'ultima volta Zaren e stringersi con affetto alla moglie Fiora, alla figlia Barbara, al genero Luigi e all'amato nipote di Filippo.