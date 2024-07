Lutto nel volontariato e nella pallacanestro: addio a Francesco Grasso

La famiglia è sempre stata la componente più importante della sua vita, alla quale ha affiancato il suo impegno nel volontariato per tantissimi anni. Nella giornata di giovedì 18 luglio 2024 si è spento, dopo una lunga malattia, Francesco Grasso, che per molti amici e conoscenti è stato semplicemente "Franco".

Lutto nel volontariato canturino

Il suo cuore ha cessato di battere all’età di 74 anni. Era ricoverato in ospedale da maggio, ma le sue condizioni di salute sono andate progressivamente peggiorando, sino al triste epilogo sopraggiunto giovedì scorso.

Nato a Catania, dove è cresciuto, è arrivato a Cantù nel 1974. In pensione da alcuni anni, ha lavorato all’Ufficio delle Entrate a Como. Sposato con Rosetta Adorno, insieme hanno avuto due figli: Alessandro e Valeria. Ha fatto parte del Consiglio d’Amministrazione della Coop Lombardia, poi è entrato a far parte del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù diversi anni fa, dove è stato volontario. Infine c’è stato il suo amore per la pallacanestro.

Da questo punto di vista è stato tra i fondatori del TeamAbc di Cantù, comunemente conosciuto come Progetto Giovani Cantù. In questa società è stato dirigente responsabile e ricopriva ora l’incarico di vicepresidente.

