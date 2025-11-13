Lutto per la morte di Albino Vanossi

L’imprenditore di Erba è morto a 94 anni. Grazie al suo ingegno aveva avviato un’avventura imprenditoriale nell’ambito della lavorazione dell’acciaio. Prima la Aldap (in seguito diventata Ceratizit) e poi la van Steel Consulting

Una perdita per il mondo del lavoro

Albino Vanossi se ne è andato all’età di 94 anni. Un uomo che aveva fatto del lavoro il cardine della sua vita. Aveva cominciato da giovanissimo, riparando le biciclette proprio sotto il campanile di Sant’Eufemia. Aveva soltanto dodici anni.

Gli studi non l’avevano distolto dal lavoro: dopo essersi diplomato come progettista meccanico, aveva iniziato a lavorare alla Gasfire dove era arrivato a ricoprire il ruolo di direttore. L’avventura imprenditoriale di Vanossi era poi cominciata poco prima del compimento del 25° anno di età.

Non aveva mai smesso di lavorare

Tra le sue “creature” c’era la Aldap spa, diventata poi diventata Ceratizit. Nel 2015, aveva fondato la Van Steel Consulting. E sempre ripeteva: “Smettere di lavorare? Guai”.

Proprio qualche anno fa, a novant’anni, il re del metallo duro e delle trafile dell’acciaio aveva avuto la soddisfazione di essere chiamato nel cuore pulsante di una delle più importanti acciaierie italiane (la Valbruna Acciaieria di Bolzano) a insegnare ai tecnici molto più giovani di lui.

Aveva ricevuto l’Eufemino d’oro

Nel 2018 l’allora sindaco Veronica Airoldi gli aveva conferito l’Eufemino d’oro, il massimo riconoscimento cittadino.

“Eclettico, instancabile, generoso, non ha mai fatto mancare l’eccellenza per il territorio“, era stata la motivazione letta dal primo cittadino.

Un premio che lo aveva riempito di soddisfazione: “Mi sento onorato e anche orgoglioso a ricevere questo prestigioso riconoscimento. Per questo non posso che ringraziare il Comune e il sindaco Veronica Airoldi ma anche la mia famiglia e tutti gli operai che hanno lavorato per me in questi anni“, erano state le sue parole.