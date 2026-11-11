“Ma tu verresti a sciare sul Monte San Primo? La neve ce la mette la Regione!” Campagna social contro il progetto degli impianti sciistici al San Primo

Ironica campagna per ribadire l'assurdità degli impianti: Simbio e il Coordinamento Salviamo il Monte San Primo, promotori dell'iniziativa, hanno inoltre finanziato uno studio condotto dal professor Mauro Guglielmin, docente dell'Insubria.

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“Ma tu verresti a sciare sul Monte San Primo? La neve ce la mette la Regione!”. E’ questo lo slogan – tra l’ironico e il sarcastico – della nuova campagna social sul progetto che vorrebbe riportare lo sci sulle pendici del Monte San Primo, realizzata dall’associazione Simbio insieme al Coordinamento Salviamo il Monte San Primo.

“Un progetto ambientalmente insostenibile”

La campagna è mirata a sottolineare la contrarietà assoluta al progetto proposto dalla Comunità Montana Triangolo Lariano e dal Comune di Bellagio, col finanziamento di Regione Lombardia , che prevede nuovi impianti sciistici con innevamento artificiale sulla principale montagna del Triangolo Lariano.

Nei giorni scorsi i volontari dell’associazione Simbio si sono recati sul San Primo – vestiti con tuta termica, sci ai piedi, occhiali da sole – e hanno realizzato uno shooting fotografico e alcuni brevi video che sono già disponibili sui canali social di Simbio e delle altre associazioni aderenti al Coordinamento San Primo.

“Abbiamo voluto realizzare questa campagna social per sottolineare che quello del San Primo è un progetto anacronistico e antieconomico -il commento Simbio e del Coordinamento San Primo- Lo possiamo affermare con certezza scientifica. Infatti mentre il progetto delle Istituzioni proponenti non è suffragato da nessuno studio climatico, noi come associazioni abbiamo finanziato un approfondimento sugli scenari climatici, realizzato dal professor Mauro Guglielmin, docente dell’Insubria. Il report ha dimostrato – dati alla mano – che l’intento di riportare lo sci sul San Primo è improponibile dal punto di vista sia economico che ambientale”.

Lo studio scientifico finanziato da Simbio per conto del Coordinamento San Primo e condotto dal prof. Mauro Guglielmin, docente ordinario presso l’Università dell’Insubria, “traccia un quadro inequivocabile: riscaldamento accelerato, con l’inverno che nel Triangolo Lariano si sta scaldando più velocemente di qualsiasi altra stagione; neve in picchiata con i giorni con condizioni idonee alla produzione e al mantenimento di neve artificiale ormai ridotti al minimo; e come il progetto di rilancio dello sci sia stato definito senza mezzi termini “totalmente antieconomico” e ambientalmente insostenibile”.

Concludono le associazioni: “Investire fondi pubblici in impianti sciistici su montagne a bassa quota in piena crisi climatica è un’azione anacronistica che ignora la realtà dei fatti. L’impatto economico e ambientale di opere legate al turismo invernale tradizionale al San Primo è insostenibile. La nostra campagna svela con amara ironia il paradosso di sprecare risorse della collettività per un’idea di montagna che non esiste più. Per tutti questi motivi come associazioni torniamo a chiedere alla Comunità Montana, al Comune di Bellagio e alla Regione Lombardia di stralciare dal progetto la parte riguardante lo sci e l’innevamento artificiale, ovvero le nuove piste baby, i tapis roulant, i cannoni sparaneve, il laghetto artificiale”.