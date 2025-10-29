“Macchine del vero” in biblioteca

Prenderà il via venerdì 31 ottobre 2025 «Macchine del vero», il ciclo di incontri realizzato dalla biblioteca comunale di Figino Serenza e a cura del suo personale.

Il programma

Si inizierà con il gruppo di lettura che si ritroverà venerdì per discutere di «Q», il romanzo di Luther Blisset. Si proseguirà il 5 novembre con la proiezione, alle 20.30 in Sala camino, di «Gostanza da Libbiano» di Paolo Benvenuti. L’8 novembre si svolgerà un seminario dal titolo «Leonardo Sciascia e l’imbroglio delle foglie». L’incontro sarà alle 16 con Francesca Greco a le lettura di Dianora Marabese. Il 27 novembre verrà proiettato, alle 20.30, il film di Igor Bezinovic «Fiume o Morte!». Sabato 29 novembre alle 18 sarà la volta del seminario «Carlo Ginzburg: il significato di scomparso» con Nazanin Shahsiah e Shakila Shahbakhti e letture di Dianora Mirabese.

Gli appuntamenti di dicembre

Il 4 dicembre si terrà una nuova proiezione in sala camino alle 20.30: «Innocence» di Guy David, mentre il 13 dicembre alle 18 si terrà l’ultimo seminario in programma: «La rovina di tutti i ratti. Storie di processi agli animali» con Matilde Cassano e Bianca Nogara Notarianni e letture di Dianora Marabese.

Infine, l’8 gennaio ci sarà l’ultimo appuntamento in calendario: alle 20.30 il gruppo di lettura si confronterà sul libro di Umberto Eco «Il pendolo di Focault».

Tutti gli incontri saranno a ingresso libero. Per informazioni: biblioteca@comune.figinoserenza.co.it; 366.5272631.