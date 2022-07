Dal polistirolo riciclato a un nuovo materiale con le stesse caratteristiche del legno, indeformabile, antibatterico, lavorabile, impiegabile in diversi usi al posto del legno.

Made in Erba il nuovo prodotto simile al legno, fatto di polistirolo riciclato

L’invenzione di quello che è stato chiamato «Nova Foam», un prodotto innovativo e sostenibile, nasce a Erba in una ditta fondata 45 anni fa in via Cascina California dall’erbese Mario Gualco, l’Officina meccanica Gualco. L’imprenditore erbese lo presenterà la prossima settimana nella sede di una azienda partner di Muggiò, la Loadmec di Luca e Daniela Manuguerra. Qui infatti trova spazio un macchinario lungo ben 22 metri utilizzato per questa produzione.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 16 luglio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui