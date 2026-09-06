Madonna della Neve, la nuova edizione della festa patronale

Luisago, ritorna la festa patronale della Madonna della Neve di Portichetto. Anche quest’anno l’iniziativa prevede un ampio programma che si svolgerà nell’arco di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre.

La serata di venerdì

In particolare, venerdì 11, alle 20.30, ci sarà il rosario; successivamente, invece, uno spazio dedicato soprattutto alle confessioni. Poi, sabato 12, alle 18, è prevista la messa e, a seguire, in oratorio, la serata «Sotto le stelle…in compagnia». Per i presenti, nel corso dell’evento, è previsto anche un abbondante menù con lasagne, grigliata mista, costine, salamelle e patatine fritte, fino a esaurimento scorte, così da passare piacevoli momenti di condivisione in allegria. Nell’arco della serata, per intrattenere i partecipanti, ci sarà anche la musica di DjMatthew.

Il programma di domenica

La festa patronale della Madonna della Neve terminerà domenica 12: alle 10.30 ci sarà la messa solenne, alle 14.30, invece, un momento di preghiera e, a seguire, la processione. Infine, dalle 15.30, una merenda conclusiva di gruppo con gonfiabili, giochi per bambini e ragazzi e truccabimbi. La merenda prevede crêpes, panzerotti, zucchero filato e tanto altro. Sia sabato che domenica, in oratorio sarà allestita anche la pesca per bimbi e ragazzi. L’obiettivo dell’ampio programma è anche celebrare la parrocchia, costituita nel 1939 con un decreto del vescovo Alessandro Macchi, con territorio smembrato dalla parrocchia di Santo Stefano di Fino Mornasco.

Il ricavato per la parrocchia

Il ricavato dell’intera festa patronale della Madonna della Neve di Portichetto quest’anno verrà utilizzato proprio per la parrocchia e per le esigenze dell’oratorio.

Per prenotare un tavolo per sabato sera bisogna contattare, via WhatsApp, il numero 375.9741293.