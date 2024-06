Maestra in pensione dopo 32 anni nella stessa scuola

Venerdì 7 giugno, ultimo giorno di lezione, oltre allo spettacolo di fine anno i presenti hanno salutato la storica insegnante

Consegnata anche una targa per ringraziarla

Per Enrica Binda si è chiuso un lungo periodo in cattedra. Dopo 32 anni da insegnante nella primaria di Castelmarte, a lei è stato rivolto il saluto degli studenti, delle colleghe e anche degli ex alunni durante lo spettacolo di fine anno. Non è mancato un riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale che le ha consegnato una targa in segno di riconoscimento per quanto fatto in questi anni.

Il grazie delle colleghe

Anche le colleghe della maestra Enrica l'hanno voluta ringraziano per l’aiuto dato: "Enrica ha lavorato alla primaria castelmartese per 32 anni in maniera continuativa e ha perciò vissuto la storia della nostra scuola - raccontano - Lei è una persona in gamba, molto preparata. Ci mancherà molto sia come insegnante che come persona. Negli anni è stata coordinatrice e referente per l’istituto di Ponte Lambro, tenendo alta la bandiera della nostra scuola. Ora che andrà in pensione, avrà più tempo per fare ciò che le piace, ovvero viaggiare, leggere e svolgere anche attività di volontariato".