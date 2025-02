Mahlet Culotta è la nuova Miss Beauty Fever

Mahlet Culotta, studentessa di origini etiopi residente ad Inverigo, è la prima Miss Beauty Fever. La bellissima 20enne ha conquistato la fascia della prima edizione del concorso internazionale ideato da Lele Dinero.

Mahlet eletta Miss Beauty Fever

Mahlet Culotta, 20 anni, nata ad Asasa (Etiopia) e residente ad Inverigo, è la prima Miss Beauty Fever. A Cinisello Balsamo ha debuttato la prima edizione del Concorso Internazionale di bellezza e talento "Beauty Fever", ideato e diretto da Lele Dinero, celebre performer noto come il “John Travolta italiano”. Lo stesso Dinero ha condotto l'evento affiancato da Sharon Cimino. Il concorso non riguarda solo la bellezza, ma anche una piattaforma per scoprire nuovi talenti valorizzando altresì le diverse forme di arte: ballo, canto, recitazione con un importante messaggio sociale rivolto ai giovani: “Si ballo, no sballo”. Il contest si è avvalso di una Giuria di eccellenza composta da esperti di: moda, cinema, teatro, spettacolo. Tra loro: Carlo Faricciotti, Sammy Varin, Laura Maroldi, Gianfranco De Rosa, Efrem Sagrada, Roberto Turatti, Marco Ciapparelli, Elenora Zanti, Alessandro Porcella.

"Desideravo mettermi in gioco"

Mahlet è risultata la vincitrice tra le 27 partecipanti al concorso. Nata ad Asasa (Etiopia) e residente a Inverigo, ha conquistato la giuria aggiudicandosi la corona, la fascia di Miss Beauty Fever ed un premio del valore di mille euro.

Laureata in psicologia, Mahlet frequenta il primo anno di magistrale in psicologia forense e criminologia clinica.