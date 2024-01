Malattie genetiche pediatriche e disabilità congenite, nominato presidente della Società Italiana il dottor Selicorni

Il dottor Angelo Selicorni, primario della Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile è stato nominato presidente della SIMGePeD - Società Italiana Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità Congenite. Il nuovo consiglio direttivo della società resterà in carica per il prossimo triennio. Il dottor Selicorni sarà affiancato da Marina Macchiaiolo come vice presidente, Elisa Mazzoni come tesoriere, e da Silvia Di Michele, Francesca Faravelli, Roberta Onesimo, Luigi Memo come consiglieri.

Le parole di Selicorni

“Parliamo di una società scientifica che raccoglie i professionisti delle diverse discipline sanitarie che sono impegnati nella diagnosi e nel percorso assistenziale-terapeutico di bambini con condizioni disabilitanti complesse, di natura essenzialmente genetica, seguiti nei contesti ospedalieri e territoriali, in stretta relazione con le numerose associazioni di famiglie - sottolinea il dottor Selicorni - L’obiettivo centrale del nostro impegno è il miglioramento della “cura”, nel suo senso più ampio e completo, di questi piccoli pazienti e delle loro famiglie”.

Le iniziative

Tra i progetti che hanno visto collaborare Asst Lariana e la SIMGePeD ricordiamo, ad esempio, “Spiegami come si fa in ospedale… in CAA!” il volume che spiega nel linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) le procedure diagnostiche assistenziali a cui possono essere sottoposti i piccoli pazienti in occasione di un ricovero ospedaliero o di un accesso in Pronto Soccorso.

Dal 2016 la Pediatria dell’ospedale Sant’Anna si caratterizza per un’attenzione particolare ai bimbi fragili, con percorsi assistenziali e diagnostici dedicati, consulenze specialistiche, e terapie innovative, grazie alla preziosa collaborazione di Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani, Fondazione Mariani Care Onlus e dell’associazione SILVIA onlus; nel 2020 la Pediatria del Sant’Anna è diventata Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile.