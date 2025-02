Malattie rare, #uniamoleforze perché nessuno si senta solo

In Italia due milioni di persone vivo con una malattia rara, #uniamoleforze per sostenere le iniziative pensate in occasione del 29 febbraio.

In un giorno raro, si celebrano malattie rare

"2 milioni di persone in Italia vivono con una malattia rara. In tutto il mondo sono 300milioni di persone”.

"Solo per il 5% delle malattie rare esiste una cura”.

"Ad oggi sono più di 7mila le malattie rare conosciute”.

"Per arrivare ad una diagnosi ci vogliono in media 4,1 anni”.

"Il 72% delle malattie rare ha origini genetiche; le restanti hanno origini ambientali, infettive, allergiche oppure sono tumori rari”.

"Il 20% delle persone con malattia rara in Italia deve andare fuori regione per accedere alle cure. La percentuale di mobilità sanitaria arriva al 29% nel caso di minori”.

"Il 70% delle malattie rare insorge in età pediatrica”.

"La comunità delle persone con malattia rara sarebbe il terzo paese più popoloso del mondo”.

"Equità per le persone con malattia rara vuol dire parità di accesso alle diagnosi, alle terapie, ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali, alle opportunità”.

"Le malattie rare hanno un andamento cronico, ingravescente e causano nella maggioranza dei casi disabilità".

Questi, sono alcuni dei messaggi che caratterizzano la campagna 2025 per la Giornata delle Malattie Rare promossa da Uniamo-Federazione Italiana Malattie Rare, l’ente di rappresentanza della comunità delle persone con malattia rara. Opera da 25 anni per la tutela e la difesa dei diritti delle persone con malattia rara e delle loro famiglie, ha oltre 200 associazioni affiliate in continua crescita. Istituita per la prima volta nel 2008, la Giornata delle Malattie Rare cade il 29 febbraio, il “giorno raro” per eccellenza; gli altri anni, come quest’anno, la Giornata si celebra il giorno prima, ossia il 28 febbraio.

“Ciò che oggi è impossibile, domani può diventare realtà"

“La Giornata delle Malattie Rare ci ricorda l'esistenza di 104.320 persone lombarde, più di 5000 comasche, affette da una condizione rara - sottolinea Angelo Selicorni, primario della Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile di Asst Lariana - Per tutte loro la ricerca, in tutte le sue declinazioni (di base, pre-clinica, clinica, farmacologica, assistenziale, organizzativa, sociale) rappresenta un elemento di forza e di speranza. Per questo cercheremo di portare l’attenzione su queste realtà grazie a tre iniziative che spaziano dalla divulgazione scientifica, a un evento ludico sportivo, ad una sensibilizzazione ad un approccio comunicativo particolare. Ciò che sempre ci ricordano le persone con condizione rara è che le stesse esistono 365 giorni l’anno e che ciò che oggi è impossibile, con l’impegno di tutti, domani potrà diventare realtà”.

#uniamoleforze con diverse iniziative

Di seguito, le iniziative in programma quest’anno.

“Siamo tutti figli e figlie di Dio”: domenica 9 febbraio alle ore 10, su iniziativa dell’associazione Diversamente Genitori e dell’ufficio per la Catechesi della Diocesi di Como, è stata celebrata una messa in Duomo, a Como, per le persone con malattie rare.

Syndromic Games Lombardia: il 24 febbraio a Varese, in viale Borri 57, appuntamento con il convegno Syndromic Games Lombardia, evento gratuito e aperto a medici specialisti in Neonatologia, Pediatria, Genetica medica, medici specializzandi. Il dottor Angelo Selicorni, primario della Pediatria -Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile di Asst Lariana, presidente della SIMGePeD - Società Italiana Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità Congenite, è presidente del convegno insieme al professor Massimo Agosti, direttore del Dipartimento Donna e bambino di Asst Sette Laghi, professore di Pediatria all’Università degli Studi dell’Insubria e presidente della Società italiana di Neonatologia. Iscrizione obbligatoria sul portale della formazione.

La formazione sulle malattie rare è uno degli obiettivi del Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR). L’elevato numero delle singole malattie rare, la complessità chele caratterizza e il ridotto numero di casi, lo sviluppo esponenziale della genetica, i nuovi strumenti diagnostici e le nuove terapie richiedono uno sforzo delle Società Scientifiche per supportare la crescita professionale e le esperienze pratiche anche degli assistenti in formazione. E’ indispensabile favorire ed implementare il corretto orientamento dei futuri pediatria al sospetto di una malattia rara, all’idoneo utilizzo degli strumenti a disposizione per la diagnosi, alla adeguata comunicazione alle famiglie, alla tempestiva attivazione delle terapie, ed alla presa in carico olistica, specie nel caso di pazienti con condizioni ultra rare ad alta complessità assistenziale. La metodologia del “gioco a squadre” oltre a rendere più interattiva e coinvolgente la formazione, permette di elevare il coinvolgimento emotivo e promuovere lo spirito collaborativo, fondamentale nell’approccio alle malattie rare.

Malattie Rare a Como: dalla ricerca al letto del paziente: il 1 marzo, dalle 9 alle 13.30 (ingresso libero), un convegno nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna, in via Ravona, a San Fermo della Battaglia. Il convegno è patrocinato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como ed è organizzato in collaborazione con le associazioni Diversamente Genitori, Il giardino di Luca e Viola, AISAC associazione per lo studio e la prevenzione dell’acondroplasia. Il programma:

Ore 9:Introduzione e Saluti istituzionali

Ore 9.30 Lettura introduttiva. Moderatore Angelo Selicorni, primario Pediatria - Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile Asst Lariana La disabilità: una questione di famiglia, Nicoletta Balbo Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale, Cergas Bocconi, Milano. Discussione.

Ore 10.30 Quando la ricerca si trasforma in terapia innovativa. Moderatori professor Alessandro Squizzato, primario Medicina Interna Asst Lariana, Cinzia Sforzini, pediatra di libera scelta. Acondroplasia, da oggi fa rima con terapia Milena Mariani, Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile Asst Lariana. Nuove terapie nella granulomatosi eosinofila con polingioite, Erica Matino, Medicina Interna ospedale Sant’Antonio Abate, Asst Lariana.

Ore 11.30 Modelli organizzativi innovativi. Moderatori Paolo Beretta, primario Ostetricia-Ginecologia, direttore del Dipartimento Materno Infantile Asst Lariana, professor Andrea Maria Maresca, primario Geriatria, direttore del Dipartimento di Area Medica Asst Lariana. Dalla gravidanza al neonato a supporto delle famiglie con malattia rara, Donatella Fossa Medicina Materno-Fetale Asst Lariana e Gabriele Rulfi, Terapia Intensiva Neonatale Asst Lariana. Dall’ospedale al territorio: un progetto di integrazione assistenziale per il bambino con malattia rara, Elena Mazzoni, Programma Bambino cronico complesso AUSL Bologna. Geni, familiarità e cancro: il percorso dei pazienti con predisposizione oncologica ereditaria, Monica Giordano, primario Oncologia, direttore del Dipartimento Funzionale Oncologico Asst Lariana e Anna Sajeva, Laboratorio Genetica Medica Asst Lariana. Progetto “transizione” per pazienti con malattia rara genetico-costituzionale Elena Molteni Geriatria Asst Lariana e Silvia Galliazzo, Medicina Interna ospedale Sant’Anna, Asst lariana.

Ore 13 Conclusioni e discussione.

“Diversamente Genitori"

Un dolce raro per bambini e bambine fragili. Il progetto è è alla sua quinta edizione l’iniziativa per sostenere “Il sogno di Zeno”. E’ organizzata dall’associazione "Diversamente Genitori” di Villa Guardia in collaborazione con Como 1907 e l’associazione Il Giardino di Luca e Viola in continuità con il progetto S.I.L.V.I.A, e il patrocinio di Asst Lariana. Dal 28 febbraio al 9 marzo è possibile acquistare un dolce creato per l'occasione e il ricavato della vendita - una quota resta alle pasticcerie e ai panifici - è devoluto, come detto, a “Il Sogno di Zeno”, progetto che ha l'obiettivo di promuovere un più capillare utilizzo della comunicazione aumentativa alternativa (CAA) nelle scuole comasche a vantaggio degli studenti con bisogni comunicativi complessi. L'iniziativa vede il sostegno e la collaborazione del Como 1907. L’elenco dei negozi che partecipano è consultabile sul sito dell’associazione "Diversamente genitori” .

Il sogno di Zeno: i risultati dopo quattro anni di attività

92 scuole partecipano al progetto con 565 studenti

1875 insegnanti formati sulla comunicazione aumentativa alternativa

1 congresso organizzato per insegnanti e genitori

14 serate organizzate per i genitori

31 laboratori di lettura

1 abbonamento a Widgit online (software per la CAA) regalato per tre anni agli operatori della Neuropsichiatria infantile di Asst Lariana

32 kit di etichette in CAA consegnati per le scuole

“Rarefuori, nuotiamo insieme nel mondo delle malattie rare”, domenica 9 marzo dalle 9 alle 15 allo Sport Plus a Villa Guardia, maratona di nuoto non competitiva, aperta a tutti e tutte (anche solo per due vasche). Evento nato da un’idea del dottor Angelo Selicorni primario della Pediatria Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile all’ospedale Sant’Anna, organizzato dall’associazione Diversamente Genitori con Fondazione Telethon, AISAC (Associazione per l'Informazione e lo Studio dell'Acondroplasia) e Fondazione ARMR (Fondazione aiuti per la ricerca sulle malattie rare), con il patrocinio di Uniamo, Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Como, Panathlon International Club di Como, Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Per partecipare è necessario iscriversi. Info su www.diversamentegenitori.it.