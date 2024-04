Malore durante la celebrazione della Madonna di Marzo: muore ex dipendente comunale

Il 76enne faceva parte del consiglio direttivo delle Penne nere valbronesi.

Paese sotto shock per l'improvvisa morte

Stava trasportando a spalla, insieme ad altri Alpini, la Madonna di Marzo quando all'improvviso si è accasciato al suolo. Viviano Roda, 76 anni, ex dipendente comunale e Alpino, si è sentito male ieri sera, lunedì 8 aprile, nella chiesa parrocchiale di Valbrona. Era in corso la tradizionale funzione mariana e le Penne nere stavano riportando la statua all'altare dopo la processione: Roda si è sentito male e in pochi secondi è caduto a terra privo di coscienza. Purtroppo le condizioni dell'uomo, molto conosciuto e apprezzato in paese, sono apparse subito critiche.

In volo anche l'elisoccorso per cercare di salvargli la vita

In soccorso di Roda è atterrato al campo sportivo valbronese anche l'elisoccorso. Sul posto anche i sanitari, che hanno cercato di rianimarlo con il defibrillatore, e la Croce rossa di Asso che lo ha poi trasportato all'ospedale di Erba, dove purtroppo ne è stato constatato il decesso.

Una persona benvoluta e dal cuore grande

Viviano Roda aveva lavorato per molti anni come dipendente comunale, in particolare le sue abilità come idraulico lo avevano portato a occuparsi dell'acquedotto. Era anche un Alpino ed era entrato a far parte del gruppo valbronese nel 2016, anno della sua costituzione. Sempre disponibile a dare una mano, era molto amato da tutti: lo consideravano un punto di riferimento e ne apprezzavano il cuore grande.