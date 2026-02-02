Malore fatale: addio a Sergio Santagada, apprezzato hairstylist e musicista. Aveva 56 anni.

Conosciuto e apprezzato in tutto il territorio

Santagada, 56 anni, era conosciuto e apprezzato in tutto il territorio. Titolare del negozio di parrucchieri Line studio’s di Albese con Cassano, insieme alla socia Daniela Minneci, era conosciuto anche a Orsenigo, dove viveva con la moglie e le tre figlie, e su tutto il territorio: Santagada era infatti un apprezzato musicista, che in più occasioni si era esibito in feste e manifestazioni di paese e non solo. Aveva inoltre inciso alcuni album e faceva parte del duo musicale Pinguini sotto zero: una band tributo ai Pinguini Tattici Nucleari.

E’ deceduto improvvisamente a seguito di un malore accusato nella serata di sabato 31 gennaio alla Mariano Sports Arena di Mariano Comense. L’immediato intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale sono stati vani: l’uomo è infatti deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. In queste ore in tantissimi ne hanno ricordato il carattere solare e gioioso e il grande talento come musicista.

I funerali saranno celebrati mercoledì mattina, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Orsenigo.