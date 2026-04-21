Malore in palestra: interviene anche l’elisoccorso

L'episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno e mezzo in una struttura sportiva di via Brianza.

Un uomo di 43 anni è stato trasportato all’ospedale “Manzoni” di Lecco dopo aver accusato un malore di tipo cardiaco prima di iniziare il suo allenamento nell’area fitness di Merone

In volo anche l’elisoccorso in codice rosso

Intorno alle 12.30 di oggi, martedì 21 aprile, un 43enne si è sentito male poco prima di avviare la sua consueta sessione di allenamento. Il fatto è accaduto in una palestra di via Brianza: sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari di Lariosoccorso e l’automedica. Per l’uomo, che accusava un malore di tipo cardiaco, si è alzato in volo in codice rosso anche l’elisoccorso che è atterrato nella zona del parco giochi di Ponte Nuovo.

L’uomo è stato portato con urgenza all’ospedale di Lecco

Presso la struttura sportiva si sono portati anche gli uomini del Comando dei Carabinieri di Cantù per effettuare accertamenti sull’accaduto. Il 43enne, rimasto cosciente nel corso dei soccorsi, è stato poi trasportato d’urgenza dall’ambulanza all’ospedale “Manzoni” di Lecco.