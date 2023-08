Malore in piazza della stazione a Cantù: donna in ospedale.

Malore in piazza della stazione a Cantù: donna in ospedale

Paura nella mattinata di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, per una donna di 49 anni. Attorno alle 9.30 in piazza della stazione quest'ultima ha accusato un malore, che ha richiesto l'intervento del personale sanitario.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in codice rosso un'ambulanza del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù insieme all'automedica. Per fortuna le condizioni di salute della 49enne si sono rivelate meno gravi di quanto temuto in un primo momento. Stabilizzata, la donna è stata trasportata in codice gialla al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per ulteriori accertamenti.