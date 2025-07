Maltempo: allagamenti al Sant'Anna e all'ospedale di Cantù

I disagi

Le abbondanti piogge hanno creato problemi al Sant'Antonio Abate

Le abbondanti piogge della mattinata di ieri, sabato, hanno causato allagamenti in alcune delle strutture di Asst Lariana, provocando danni ma senza alcuna ripercussione sui pazienti ricoverati.

Ospedale Sant'Anna

I disagi, in particolare, hanno interessato l’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia e l’ospedale Sant’Antonio Abate a Cantù. Nel presidio di via Ravona l’acqua dal livello stradale è entrata nel Pronto Soccorso allagando i pavimenti del Pronto Soccorso generale e alcune sale nell’area della Medicina d’urgenza. I tecnici e gli addetti delle pulizie sono prontamente intervenuti e la situazione è tornata alla normalità in tempi brevi. Sempre a San Fermo nell’area del Blocco operatorio si sono verificate alcune infiltrazioni dai pannelli del controsoffitto. Anche in questo caso gli interventi di ripristino sono già stati effettuati.

Al Sant'Antonio Abate di Cantù

Le maggiori criticità si sono registrate a Cantù dove le infiltrazioni d’acqua hanno interessato i soffitti di alcune aree. La situazione più critica e che richiederà almeno una settimana di lavori si è verificata nell’area della PMA (Procreazione medicalmente assistita) dove l’abbondante acqua che si è infiltrata nel controsoffitto ha compromesso in modo irreparabile il cartongesso. Le attività previste nei prossimi giorni saranno rimodulate e verranno utilizzate altre aree per non rinviare gli interventi programmati evitando disagi alle pazienti. Nel reparto di Pediatria è stato necessario chiudere un bagno per la fuoriuscita di acqua ma le stanze di degenza non hanno subito alcun danno. Nella Rianimazione, infine, si sono verificate infiltrazioni dal sottotetto e in via precauzionale si è provveduto a chiudere un posto letto.