Maltempo, allagamenti e disagi: esondati Faloppia e Lura

Immagini della bomba d’acqua abbattutasi su Uggiate con Ronago e nei dintorni. I danni causati dal maltempo, una perturbazione in transito nella zona ovest della provincia di Como.

I danni causati dal maltempo

Questa mattina, domenica 7 luglio, non sembrava volersi placare la tempesta che si è abbattuta per ore sul paese. Lura e Faloppia esondati. In zona Croce rossa, località Uggiate, strada sepolta d’acqua, via Roma bloccata anche all’altezza della Coop e dal colle di Somazzo un vero e proprio fiume in piena di acqua e fango ha invaso la strada, scorrendo e bloccando via Garibaldi verso il centro. Deviazione, poi, verso la Val mulini. Allagamenti vari, soprattutto zona Fornace e, appunto, Croce rossa. Sono state soccorse tre persone a bordo di una vettura in panne a causa dell'improvvisa inondazione del manto stradale.

Vigili del fuoco e Protezione civile attivi sul territorio

Il sindaco Ermes Tettamanti fa sapere che la situazione è problematica ma sotto controllo. Stanno intervenendo due squadre di Vigili del fuoco e diverse squadre di Protezione civile. L’Amministrazione è in contatto con la prefettura.

Più precisamente, le zone colpite oltre a Uggiate con Ronago sono Faloppio, Albiolo e Solbiate con Cagno. Al momento, si registrano circa 40 interventi di soccorso tecnico urgente. Nel comune di Faloppio, a causa dell'improvviso allagamento della sede stradale, un'abitazione è rimasta isolata, al momento non è necessaria l'evacuazione degli occupanti. A Lurate Caccivio, Lura non esondato ma sopra il livello di guardia. Presente in via Sant’Ambrogio il sindaco Serena Arrighi. “Ho chiesto alla Protezione civile di monitorare la situazione e posizionare delle transenne per precauzione - spiega - Dobbiamo essere pronti alla chiusura della strada se il livello dovesse alzarsi ancora. Il punto di maggior pericolo è il ponte di via Sant’Ambrogio”.

Nel complesso stanno intervenendo 12 automezzi tra autopompe, fuoristrada, carro maltempo, carro soccorso fluviale, con un totale di circa 30 Vigili del fuoco impegnati.

Immagini e video del maltempo

Disagi causati anche a privati. L’acqua ha invaso i garage e corso per le vie di tutto il paese. Danni in località Galletto, a Ronago, e allagata “La Locanda degli Eventi”, sul confine con la Svizzera.

Lurate Caccivio e le immagini dei Vigili del fuoco

Allagato il Garage a Uggiate del palazzo “La Meridiana", l’acqua supera le ruote dei mezzi.