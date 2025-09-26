Maltempo, camminata Meda-Montorfano rinviata: offerte per riparare i danni dell’alluvione

“A seguito dei tragici eventi causati dall’esondazione del torrente Terrò/Tarò/Certesa che ha devastato vaste aree urbanizzate sopratutto di Meda e Cabiate ma anche di Mariano Comense, Carugo, Cantù e altri comuni del comasco, e inoltre a causa delle condizioni dei sentieri nel Parco dove le rogge hanno invaso vaste aree boscate e prati che sarebbero da attraversare, gli organizzatori della 37^ Camminata Meda Montorfano 2025 hanno deciso di posticipare l’iniziativa a domenica 12 ottobre 2025 con le identiche modalità di prenotazione.

Tutti coloro che hanno prenotato per il 5 ottobre hanno già ricevuto una e-mail di annullamento prenotazione effettuata e quindi, se si conferma la partecipazione al 12 ottobre bisogna prenotare nuovamente al nuovo indirizzo, che troverete anche sui siti e sui social”.

Gli organizzatori hanno deciso di devolvere le offerte che si raccoglieranno durante la giornata del 12 ottobre alla Fondazione Giuseppe Besana ONLUS – RSA di Meda – che ha subito gravi danni alle cucine a causa dell’alluvione del 22 settembre 2025.

“Speriamo che per questa nuova data il sentiero possa ritornare a essere di nuovo percorso in sicurezza e che le condizioni dei paesi investiti dall’alluvione vadano a migliorare. Un pensiero di vicinanza va a tutti coloro che sono stati investiti da questa devastante alluvione e un grande ringraziamento va a tutte le organizzazioni e i volontari che hanno aiutato e soccorso i cittadini coinvolti”, ancora gli organizzatori.