Maltempo, il “grazie” del sindaco ai volontari

Maltempo, pioggia e frane. In questi giorni, il lavoro della Protezione civile e dei soccorsi è stato essenziale. Il sindaco di Lurate Caccivio Serena Arrighi ha voluto ringraziare direttamente i volontari.

Maltempo, il sindaco ringrazia i volontari

“In queste ore così difficili per la nostra Como e provincia, duramente colpita dal maltempo e dall’esondazioni, c’è chi lavora instancabilmente per restituire sicurezza e dignità ai luoghi feriti. Un grazie sentito alla Protezione Civile, ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale e a tutti i volontari che da giorni, e anche questa notte, sono sul campo. Un pensiero particolare va a Giuliano Vigo e Nicolino Puce, volontari della Protezione civile di Lurate Caccivio, che ieri hanno prestato aiuto in un’officina distrutta a Torno e oggi sono impegnati nella basilica di Sant’Abbondio per la rimozione di fango e detriti. Il loro impegno è di grande esempio per tutti noi. Sono orgogliosa di poter dire che Lurate Caccivio è presente con mezzi e uomini generosi che non si tirano indietro di fronte alle emergenze. A loro va la mia gratitudine e quella di tutta la nostra comunità”.