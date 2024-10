Maltempo: smottamento in via Nazario Sauro, tre persone sfollate

Maltempo: smottamento a Tavernerio, interrotta la via Nazario Sauro. E' successo oggi pomeriggio, 8 ottobre 2024.

La strada è chiusa alle auto

A renderlo noto è stato il Comune di Tavernerio con una apposita comunicazione sui suoi canali ufficiali: le insistenti piogge che stanno interessando tutto il territorio da questa notte hanno provocato uno smottamento in via Nazario Sauro, nella frazione di Solzago, a ridosso delle abitazioni. Un muro di contenimento in cemento è collassato: lo smottamento ha interessato anche un palo dell'illuminazione pubblica, già messo in sicurezza da Enel distribuzione ma sarà abbattuto in quanto pericolante.

La strada attualmente è impraticabile dai veicoli. In alternativa, i residenti dovranno utilizzare la strada agrosilvopastorale della Fonte Plinia.

Sul posto ci sono i Vigili del fuoco che stanno provvedendo alla messa in sicurezza della strada; oltre alla Polizia locale e ai Carabinieri. Sul posto anche l'ufficio Tecnico del Comune. Non ci sarebbero feriti ma due famiglie residenti poco distante dal luogo della frana sono state allontanate in via precauzionale: sono in totale tre gli sfollati a seguito della frana.

"Fortunatamente la strada è stata recentemente ripristinata in previsione di eventuali problemi su via Nazario Sauro: tuti i residenti della Gilasca e della via stessa potranno dunque utilizzarla - ha spiegato il sindaco Mirko Paulon - Abbiamo inoltre istituito un senso unico alternato con semaforo. Stiamo inoltre facendo ordinanza di sgombero di due palazzine: quella a monte della frana, in cui risiedono due persone che hanno trovato alloggio presso famiglia, e un'altra in cui vive una persona attualmente ricoverata in rsa. La sua casa è inagibile ma non ha dovuto trovare altra sistemazione. Abbiamo incaricato un geologo e un ingegnere per identificare quanto va fatto per la messa in sicurezza: inizieremo dal muro, fatto molti anni fa, e ci faremo carico della riapertura della strada perché non possiamo lasciare isolata la frazione".