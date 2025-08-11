Mamma e bimbo di 5 anni travolti da un'automobile
E' accaduto intorno alle 20.30 di ieri, domenica 10 agosto, lungo la Provinciale 35.
Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo
Immediato l'intervento dei soccorritori
Dramma ieri, domenica 10 agosto, quando una mamma insieme al suo bambino di 5 anni sono stati investiti in via Garibaldi - lungo la strada Provinciale 35 - a Fino Mornasco. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi che hanno cercato di stabilizzare le condizioni di entrambi.
La donna è stata condotta al Sant'Anna
Per il bambino si è reso necessario il trasporto in elisoccorso a causa delle gravità delle sue condizioni. I sanitari lo hanno elitrasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso.
La mamma, invece, è stata condotta all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.
Ora le forze dell'ordine stanno cercando di stabilire la dinamica
Sul posto si sono portati immediatamente anche i Carabinieri per cercare di stabilire l'esatta dinamica dell'investimento. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause che hanno portato al drammatico episodio.