Mamma e bimbo di 5 anni travolti da un'automobile

Dramma

E' accaduto intorno alle 20.30 di ieri, domenica 10 agosto, lungo la Provinciale 35.

Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo

Immediato l'intervento dei soccorritori

Dramma ieri, domenica 10 agosto, quando una mamma insieme al suo bambino di 5 anni sono stati investiti in via Garibaldi - lungo la strada Provinciale 35 - a Fino Mornasco. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi che hanno cercato di stabilizzare le condizioni di entrambi.

La donna è stata condotta al Sant'Anna

Per il bambino si è reso necessario il trasporto in elisoccorso a causa delle gravità delle sue condizioni. I sanitari lo hanno elitrasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso.

La mamma, invece, è stata condotta all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

Ora le forze dell'ordine stanno cercando di stabilire la dinamica

Sul posto si sono portati immediatamente anche i Carabinieri per cercare di stabilire l'esatta dinamica dell'investimento. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause che hanno portato al drammatico episodio.