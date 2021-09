Mamma Francesca e Lorenzo scelgono l'homeschooling

Il primo giorno di scuola è ormai alle porte ed è tanta la voglia di tornare tra i banchi, dopo il difficile anno e mezzo che ha allontanato gli studenti dagli istituti a più riprese. C’è però chi, nel corso della pandemia, ha deciso di sperimentare un metodo educativo ancora poco diffuso in Italia: l’homeschooling.

Si tratta di una formazione fatta presso la propria casa, chiamata anche istruzione parentale o familiare. A Bellagio Francesca Galetti, mamma di Lorenzo, ha scelto di testarla e dopo un anno rinnova la propria decisione.

"Ho scelto di farlo per una serie di motivi, primo fra tutti il Covid – sottolinea – Non mi piaceva l'idea di bambini che devono stare attenti a non toccarsi e non avvicinarsi, il fatto di tenere la mascherina per ore, rischiare quarantene ogni mese e soprattutto fare Dad che ritengo totalmente fallimentare didatticamente e moralmente".