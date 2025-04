Manca lo spazio per la Polizia locale, l’ufficio è in condivisione con il sindaco

La Polizia locale ritorna in Municipio a Bulgarograsso ma lo spazio non basta: il sindaco condivide il suo ufficio per garantire il servizio ai cittadini.

Ufficio in prestito alla Polizia locale

A mali estremi, estremi rimedi. E poco importa come la si deve chiamare: alla fine, la decisione del primo cittadino Fabio Chindamo è tutta incentrata sui bulgaresi. Di fatto, è stato creato uno spazio di coworking all’interno dell’ufficio del sindaco per garantire l’attivazione di uno sportello gestito dal Comando della Bassa Piana Comasca. In poche parole, scrivania in Comune.

"Su richiesta del vicesindaco abbiamo riportato la Polizia locale a Bulgarograsso nelle giornate di lunedì, dalle 14 alle 17, e il venerdì, dalle 9.30 alle 11 - precisa Chindamo - Era necessario per essere più vicini alle esigenze e alle segnalazioni dei cittadini. Diciamo che, avendo l’ufficio insieme, in caso di bisogno i bulgaresi potranno avere un contatto diretto anche con me".

Riorganizzazione degli uffici

La riorganizzazione degli uffici è iniziata prima della pandemia di coronavirus, con la Polizia locale che ha lasciato il Municipio nel 2022, in seguito all’ingresso nel consorzio intercomunale. "I servizi demografici sono stati spostati dal piano terra al primo piano, mentre i servizi sociali, anche per renderli maggiormente accessibili, all’ingresso - prosegue Chindamo - Diciamo che, il tutto, si era reso necessario per rispettare il distanziamento imposto dall’allora normativa vigente. Dopodiché, arriviamo all’oggi: ci siamo dovuti scontrare con una mancanza di locali per poter aprire lo sportello della Polizia locale".

Parola d'ordine "coworking"

"Lavorando su un portatile posso spostarmi agevolmente, anche in sala Giunta. Inoltre, c’è da dire che mi muovo tra i vari uffici per dare una mano ai dipendenti: mi sembrava il minimo mettere a disposizione quello del sindaco. Si tratta poi di due mezze giornate alla settimane e, secondo me, potrebbe rivelarsi un vantaggio per tutti. Un buon modo per essere sempre a disposizione".